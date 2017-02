"A devenit tata, sotia lui e in Brazilia" Reghe, despre jucatorii cotati de Becali la 12 mil. Ce probleme au

Laurentiu Reghecampf a vorbit despre De Amorim si Boldrin, doi jucatori adusi cu mari sperante de la Astra.

Cei doi jucatori nu au dat randamentul asteptat, iar Laurentiu Reghecampf a fost criticat si ironizat de Marius Sumudica. Si Becali a declarat dupa meciul cu Gaz Metan ca cei doi nu joaca bine din cauza antrenorului.

Reghe a vorbit cu cei doi, iar De Amorim a devrnit tata in urma cu cateva zile si nu poate sa fie alaturi de sotia sa in Brazilia, in timp ce Boldrin nu reuseste sa se obisnuiasca cu presiunea de la Steaua.



"Boldrin si De Amorim sunt jucatori importanti, am platit multi bani. Fiecare jucator are o forma mai putin buna, dar nu inseamna ca nu sunt fotbalisti buni. Sa terminati cu aceasta tampenie, cu jucatorii impresariati de Anamaria"



"De Amorim e foarte sensibil, a devenit tata acum cateva zile, sotia sa a nascut in Brazilia. Nu e usor, e dificil sa fii departe de familia ta. Cu Boldrin am vorbit foarte mult, de pozitia de teren, ca nu are curaj sa mearga unu contra unu, pentru ca are calitate tehnica foarte buna. E presiune mare, sa se obisnuiasca cu acest lucru. Patronul, jurnalistii... asta e viata la Steaua, sa fii puternic si sa lucrezi cu toate aceste lucruri", a spus Reghecampf inaintea meciului cu Dinamo.