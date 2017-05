DOUA MOTIVE pentru care Hagi poate sta linistit. Cum va face Federatia omologarea campioanei Ligii I

Gigi Becali nu poate merge la TAS decat peste o luna.

Becali a explicat faptul ca nu se poate adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pana cand Federatia nu va omologa clasamentul final din Liga I.

Razvan Burleanu nu vrea sa se bage, si ii recomanda lui Becali sa mearga la TAS, dar acest lucru nu este posibil.

"Nu am ce sa contest la TAS, trebuie mai intai sa vedem hartia oficiala de la Federatie. In functie de ea, contestam sau nu. Dar eu zic ca nu o sa avem ce sa contestam, pentru ca Federatia va spune ca noi suntem campionii", a spus Becali.

Omologarea se face in Comitetul Executiv - nu prea mai e timp de TAS

Florin Prunea, membru in Comitetul Executiv, spune ca omologarea campionatului se va face abia dupa terminarea playout-ului si a meciului de baraj pentru promovare.

Nu se stie data, dar este de asteptat ca programarea CEx sa fie facuta in jurul datei de 15 iunie.

Federatia va spune atunci cine e campioana, Viitorul sau FCSB.

In cazul in care FRF spune ca Viitorul este campioana, atunci urmatorul pas pentru Steaua ar fi sa faca plangere la TAS.

Raman aproximativ 10 zile in care TAS ar trebui, eventual, sa intoarca decizia CEx FRF, si sa emita o pozitie oficiala.

Un interval de timp foarte scurt, pentru ca UEFA are nevoie de o situatie clara inainte sa inceapa sezonul european.

Precedentul sezonului trecut - Comitetul Executiv a spus ca se iau in calcul doar meciurile directe din playoff/playout

Sezonul trecut, Craiova si Iasi au terminat playout-ul la egalitate de puncte.

Departajarea s-a facut in functie de rezultatele din meciurile directe inregistrate in playout.

Regula a fost votata in Comitetul Executiv, si pe baza ei s-a omologat clasamentul final, cu Iasi peste Craiova.

"Eu am trecut prin asa ceva anul trecut. S-au luat rezultatele din playout, noi am castigat cu 3-0 si am pierdut cu 3-2 meciurile cu Craiova."

"Nu au contat rezultatele directe din sezonul regular, s-au luat doar meciurile din playout.", a explicat Prunea.