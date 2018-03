Primul anunt oficial privind cauza mortii lui Astori! Ce spune procurorul-sef din Udine

Davide Astori a murit noaptea trecuta, in camera sa de hotel. Astori era cu Fiorentina la Udine, unde azi avea meci in Serie A.

Tragedia mortii capitanului viola la doar 31 de ani a oprit fotbalul in Italia. Milioane de suporteri, jucatori sau antrenori sunt in stare de soc.

Procurorul-sef din Udine, Antonio De Nicolo, a vorbit pentru prima oara despre cauza mortii lui Astori.

"Prima idee pe care o luam in calcul e ca jucatorul a murit in urma unui stop-cardiac, din cauze naturale", a spus De Nicolo. Cercetarile vor continua. "E ciudat sa se intample asa ceva unui profesionist monitorizat in permanenta, fara sa fi avut vreun semn care sa anunte nimic", a completat De Nicolo.