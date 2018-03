Mesajul sfasietor al unui jucator de la Fiorentina dupa moartea lui Davide Astori: "Intoarce-te din camera aia blestemata, te asteptam la antrenamente!"

Davide Astori va fi inmormantat joi. Inaintea fiecarui meci din cupele europene din aceasta saptamana va fi tinut un minut de reculegere.

Moarea lui Davide Astori i-a cutremurat pe cei de la Fiorentina - capitan al echipei, Astori era de doar 3 ani la Florenta insa devenise un lider al vestiarului. Mijlocasul Riccardo Saponara, cel care a ajuns la Fiorentina in ianuarie 2017, a scris un mesaj dureros pe internet.

"Oh capitane, capitanul meu. De ce nu ai venit la mic dejun cu noi toti? De ce nu ti-ai luat incaltamintea din fata camerei lui Marco si sa vii sa bei ca de obicei un suc de portocale? Acum ni se va spune ca asta-i cursul vietii, ca trebuie privit inainte si va trebui sa continuam, insa ce aroma va avea absenta ta? Cine va mai veni la cantina dimineata sa incalzeaza locul cu zambetul tau? Cine ne va mai intreba cu curiozitate ce am facut cu o seara inainte pentru a se amuza? Cine ii va incuraja pe tineri si ii va responsabiliza pe cei mai experimentati?



Cine va forma un cerc pentru jocul din 2 atingeri si cine il va face pe Marco sa fie innebunit sa joace? Cine va mai paria pe castigator la Masterchef, pe restaurantele din Florenta, pe show-uri TV si jocuri? Cine ma va mai sprijini dupa un exercitiu istovitor?



Intoarce-te, trebuie sa termini de vazut La La Land pentru a-l analiza asa cum o faci cu fiecare film. Intoarce-te in Florenta, te asteapta sa-ti prelungesti contractul ce recunoaste lucrurile bune si pozitive pe care ni le oferi zilnic fiecaruia dintre noi. Iesi din acea camera blestemata, te asteptam maine la antrenamente.



In viata exista oameni pe care ii cunosti si nu te <ating>, iar apoi il ai pe Davide care imediat cum am intrat in incapere mi-a spus simplu: <Bine ai venit in Florenta, Ricky>. Indiferent unde esti, continua sa ne aperi usa si, din spate, sa ne luminezi. Oh capitane, capitanul meu. Pentru totdeauna capitanul meu" a scris Riccardo Saponara pe contul sau de pe Twitter.