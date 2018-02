De ce esecul cu Gyor nu e decisiv! Ce trebuie sa schimbe CSM Bucuresti pentru a visa in continuare sa castige Liga Campionilor

Doua meciuri consecutive fara victorie au adus déjà presiunea in tabara CSM-ului.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro



Au fost doua jocuri in care ofensiva a suferit teribil, atat din cauza accidentarilor pe care le are campioana Romaniei, dar mai ales din cauza lipsei de viteza si a lipsei ideilor in atac, lucru care nu ar fi trebuit sa existe la un Dream Team precum CSM. Kurtovic, Neagu, Hagman, Frafjord par total iesite din forma, in timp ce Bella Gullden vine dupa o accidentare sacaietoare la spate, ratand ultimele partide din aceasta cauza.

Totusi, pana la Final 4-ul de la Budapesta mai sunt doua luni si jumatate, timp suficient in care echipa bucuresteana poate sa isi revina, o ratare a calificarii in week-end-ul final de la Budapesta fiind greu de crezut ca se poate intampla. Chiar daca va termina pe pozitia a treia in aceasta grupa, in conditiile in care va pierde ultimul meci cu Rostov, CSM ar putea intalni fie pe Metz, fie pe Ferencvaros, echipe cu care castigatoarea Ligii de acum doi ani e mare favorita.

Insa pentru a-si atinge obiectivul, CSM trebuie sa identifice problemele pe care le are si sa le rezolve. Timpul inca tine cu formatia bucuresteana. Dar care sunt aceste probleme?

No Neagu, no party!

Asteptarile de la Cristina Neagu sunt uriase. In ultimii ani, Neagu a devenit un simbol al handbalului romanesc si solutia preferata pentru orice problema a jocului nationalei. Acum, in varianta CSM. Nu exista jucatoare in istorie care sa nu fi avut partide slabe, fie ca a fost vorba de echipa de club, fie de echipa nationala. Iar Neagu se afla intr-un moment dificil. In ultimele doua partide, cele cu Rostov si Gyor, Neagu a marcat de 11 ori. Nu e neaparat rau. Problema este, insa, eficienta pe care o are interul stanga de 29 de ani. Procentajul lui Neagu in cele doua partide este de doar 39,2%, tragand la poarta in ambele cazuri de cate 14 ori.

LIVE: Welcome to #handball week! Get ready for @audietokc_gyor vs @csm_bucharest in the Women's #ehfcl Main Round Group 1. Watch live and free on #ehfTV in less than five minutes: https://t.co/pBYYNlk2zy pic.twitter.com/UamyxbP4B4 — EHF Champions League (@ehfcl) February 26, 2018

Partea buna este ca Neagu nu poate fi la fel de slaba pe termen lung. E aproape imposibil ca unul dintre cei mai buni interi din istorie sa continue intr-un asemenea ritm negativ, mai ales ca aceste ratari reduc si impactul pe care il are jucatoarea romana la constructie. In plus, Neagu a lovit bara de patru ori cu Rostov si de trei ori cu Gyor, discutia fiind total diferita in conditiile in care macar doua mingi ar fi intrat in poarta. Totusi, pentru ca CSM sa aiba cu adevarat succes, e nevoie ca macar unul dintre celelalte staruri – Gullden sau Kurtovic – sa preia greul atunci cand Neagu nu are o zi buna. Lucru care nu s-a intamplat pana acum.

Mai multa dorinta in defensiva

Sa primesti 22 de goluri de la Rostov sau 28 de la Gyor nu e neaparat o tragedie. Problema apare, insa, atunci cand efortul defensiv al adversarelor este mult superior, poate cu 50% mai mare. A recunoscut-o si experimentata Oana Manea la finalul jocului cu Gyor, cand a declarat ca defensiva mult mai dura a maghiarelor, care a depasit uneori limita regulamentului, trebuia sa le motiveze pe bucurestence. Ori lipsa motivatiei in defensiva poate fi cu greu acoperita de altceva. Cristina Neagu stie prea bine ca singura Liga a Campionilor castigata cu Buducnost a venit ca urmare a uneia dintre cele mai bune prestatii defensive din istorie, iar doar in acest mod CSM poate creste.

RESULT: @audietokc_gyor beat Women's #ehfcl Main Round, Group 1 leaders @csm_bucharest in Hungary 28:24 to jump over them and go clear at the summit by a single point after eight games. Just two matches remain for all six teams. pic.twitter.com/jfm1AoGrBl — EHF Champions League (@ehfcl) February 26, 2018

Atunci, Buducnost a fost echipa care a avut cel mai bun parcurs din istorie in epoca moderna a Ligii. Muntenegrencele au avut 14 victorii si un singur egal in 2014, devansand performanta Gyorului din 2013, care terminasera sezonul cu 13 victorii si doua egaluri. Altfel, echipe puternice precum Viborg in 2010 au avut cel putin doua infrangeri in sezon, astfel ca esecurile in faza grupelor nu inseamna neaparat drumul spre un esec final. Doar ca CSM, in acest moment, trebuie sa creasca si sa nu mai faca erori copilaresti.

Thomsen a riscat degeaba

Erori precum cea din finalul primei reprize cu Gyor. Erori pe care Helle Thomsen nu a simtit ca le comite si care au atarnat decisiv in balanta partidei. Legile nescrise ale handbalului spun ca echipa care marcheaza goluri mai usoare reuseste sa castige. Ori asta e exact ceea ce a facut Gyor, cu o serie de trei goluri inscrise consecutiv de la centrul terenului, pe repunere rapida, in poarta CSM-ului. Practic, Thomsen a riscat, evoluand cu sapte jucatoare in atac, dar extrema dreapta, Aneta Pirvut, a uitat de fiecare data sa vina la schimbare cu Paula Ungureanu. Fara goalkeeper intre buturi, Gyor a profitat si a amendat CSM-ul de fiecare data, echipa romana muncind din greu pentru a inscrie goluri.

Diferenta s-a facut si la concentrare, intrucat CSM a primit goluri fara sa inscrie atunci cand era in superioritate. « Ciupite » de arbitri in prima parte, campioanele Romaniei si-au pierdut luciditatea si au ratat in momente-cheie, in postura de singure cu portarul advers. Victoria lui Gyor a fost pe deplin meritata, insa CSM poate incheia in continuare pe locul secund, in conditiile in care reuseste sa remizeze la Rostov cu un scor mai mare de 22:22 si sa castige meciul cu Midtjylland.