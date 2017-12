Cristina Neagu a izbucnit la revenirea in tara: "Ne-a fost frica sa visam la mai mult! Cehia era cel mai slab adversar posibil!" Ce a spus despre selectioner

Nationala Romaniei de handbal s-a intors in tara dupa eliminarea de la Campionatul Mondial.

Romania a terminat pe locul 10 Campionatul Mondial din Germania, fiind eliminata in optimi de catre Cehia. Cristina Neagu a facut insa un turneu de exceptie, reusind 42 de goluri. Golgheterul turneului are in acest moment 44 de goluri desi a jucat cu 1 meci in plus fata de Neagu.

La revenirea in tara, Cristina Neagu si-a exprimat dezamagirea pentru esecul dureros din ultimele secunde in fata Cehiei.

"Eu am incercat de fiecare data sa-mi fac datoria cat pot de bine pentru echipa nationala si cred ca am facut-o si de data aceasta. Acest sistem eliminatoriu pune foarte mare presiune pe echipa, acest lucru l-am simtit imediat in vestiar, la incalzire, in timp meciului am incercat sa vorbesc cu fetele, este greu sa schimbi ceva in momentele acelea. Am jucat cu frica, stiu ca lumea vorbesti de ratari, insa cred ca echipa nu a fost la fel de relaxata ca in meciurile din grupa si asta a fost problema. Din punctul meu de vedere, apararea a fost marea problema a nationalei la toate meciurile de la acest turneu, am spus-o si dupa al 2-lea meci ca nu poti sa primesti 30 de goluri si sa incerci sa dai cu unul mai mult ca sa castigi meciul. Asa ceva este foarte greu, s-a dovedit inca o data.

Sunt trista, sunt frustrata, sunt dezamagita. Au trecut multe ore de la meci dar nu mi-am revenit. Ma afecteaza mult lucrul acesta pentru ca am simtit ca avem o atmosfera foarte buna la echipa si ca puteam mai mult. Din pacate cred ca ne-a fost frica sa visam mai la mai mult.

Vin Sarbatorile si vreau sa le petrec alaturi de prieteni si familie, nu vreau sa ma gandesc la handbal.

Este o echipa in reconstructie si in momentele importante se vede lipsa de experienta. Jucand impotriva Cehiei, eram echipa favorita, mai bine cotata, intalneam unul dintre cele mai slabe adversare, probabil si acesta a fost un stres in plus pentru noi, Cehia a jucat fara niciun fel de presiune, a fost relaxata, pe final a preluat conducerea si ne-a batut in modul in care ne-a batut.

Imi doream sa jucam ca in meciurile din grupa, trebuia sa se relaxeze (colegele mai tinere). Nu e treaba mea daca Ambros ramane sau pleaca" a spus Cristina Neagu la revenirea in tara.