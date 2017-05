Situatie UNICA in fotbal! Un jucator rateaza finala Cupei Germaniei din cauza unui tatuaj: "I-am spus sa nu si-l faca!" Ce s-a intamplat

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Fundasul celor de la Eintrach Frankfurt, Guillermo Varela, va rata finala Cupei Germaniei dupa ce si-a facut un tatuaj si a avut o reactie puternica!

Varela urma sa fie titular in finala contra celor de la Borussia Dortmund, insa fundasul de 24 de ani imprumutat de Man United la echipa germana nu va putea juca.

Conform Sky Sports Germania, antrenorul lui Eintracht, Niko Kovac, i-a spus lui Varela sa nu-si faca tatuajul inainte de finala insa jucatorul nu l-a ascultat. Zona unde a fost facut tatuajul s-a inflamat insa pana la punctul unde jucatorul nu poate sa faca deplasarea pentru finala.

DFB Pokal: Eintracht Frankfurt's Guillermo Varela Ruled Out Of German Cup Final By Badly Inflamed Tattoo https://t.co/EkfvieXeHV pic.twitter.com/9YRmojL0VJ