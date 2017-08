Pedepse neasteptate pentru jucatorii indisciplinati! E incredibil ce vor fi obligati sa faca milionarii din fotbal!

MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

Jucatorii clubului german Schalke nu vor mai plati amenzi, clubul gasind o nou metoda originala sa ii faca sa regrete indisciplina de pe teren si din afara lui.

Oficialii "minerilor" din Gelsenkirchen au gasit o metoda originala de a mentine disciplina in randul jucatorilor. Dupa consultari intre directorul sportiv Christian Heidel, antrenorul Domenico Tedesco si reprezentantul jucatorilor, capitanul Benedikt Höwedes, s-a ajuns la concluzia ca amenzile de sute sau mii de euro nu reuseau sa ii disciplineze indeajuns de mult pe Goretzka &co., tinand cont ca majoritatea fotbalistilor castiga salarii anuale cuprinse intre 1 si 3 milioane de euro.

Asa ca incepand din acest sezon, fotbalistii care intarzie la antrenament, ies in oras si petrec inaintea meciurilor, cei care i-au cartonase rosii in urma unui comportament violent sau cei care fac orice alt gest de indisciplina, nu vor mai da bani, ci vor trebui sa munceasca cateva ore in magazinul oficial al clubului, cuantumul acestora fiind direct proportional cu cea al amenzii care se percepea pana acum. In cadrul fan-shop-ului, fotbalistii vor face poze cu fanii, vor da autografe si vor munci ca orice angajat, aranjand si inventariind marfa de pe rafturi sau din depozit, incasand contravaloarea produselor la casa de marcat sau facand pur si simplu curat.

Cei care se vor satura de timpul petrecut in magazinul clubului si vor dori sa scape de rutina, pot sa presteze munca in scop caritabil in timpul lor liber la diverse organizatii si fundatii din Gelsenkirchen si din imprejurimi. Schalke nu este primul club din Germania care recurge la acest tip de pedeapsa, un fan al sau fiind Thomas Tuchel, fostul tehnician al lui Mainz 05 si Borussia Dortmund.