"NU fotbalului jucat luni seara!" VIDEO | Protest inedit al nemtilor: ce au facut la meciul din ultima etapa de Bundesliga

Fanii lui Eintracht au protestat la ultimul meci din etapa a 23-a din Bundesliga fata de decizia ligii germane de a programa partida lor intr-o seara de luni. Dupa ce au aruncat cu role de hartie, fanii au umplut terenul cu...mingi de tenis.

Suporterii au fost nemultumiti de faptul ca partida echipei a fost singura programata intr-o zi de luni. "NU fotbalului jucat luni seara" sau "Luni seara este pentru mersul la sala", au fost cateva dintre bannerele afisate de fanii nemti.

Eintracht Frankfurt a castigat partida cu Leipzig, scor 2-1, si a urcat pe trei in clasamentul din Bundesliga.

#Eintracht #Frankfurt supporters throw tennis balls and streamers onto the pitch in protest against Monday night games in the #Bundesliga. pic.twitter.com/UMVyjAsOQz