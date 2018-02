Tatal lui Neymar a facut anuntul: cat de grava este accidentarea starului brazilian! "Atat dureaza, indiferent daca se ajunge la operatie sau nu!"

Neymar nu va putea juca in returul cu Real Madrid din UEFA Champions League.

Anuntul a fost facut chiar de tatal jucatorului care este si impresarul acestuia. Neymar senior a declarat ca fiul sau nu va putea juca in meciul cu Real Madrid, indiferent daca va fi operat sau nu.



"Tratamentul si perioada de refacere vor dura de la 6 la 8 saptamani, indiferent daca se va ajunge la operatie sau nu", a declarat tatal lui Neymar pentur ESPN Brasil.

Unai Emery, antrenorul PSG-ului, declarase ca exista sanse ca Neymar sa fie apt pentru partida capitala cu Real Madrid.

Neymar s-a accidentat in minutul 77 al derby-ului cu Olympique Marseille dupa ce a calcat stramb in urma unui duel la mijlocul terenului. Neymar a fost scos de pe teren, pe targa, cu ochii in lacrimi.