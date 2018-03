Un nou stadion ultramodern in Romania: va avea o capacitate de 10.000 de locuri! SURPRIZA TOTALA | Unde va fi construit

Romania va avea in curand un nou stadion ultramodern.

Autoritatile locale din Slatina au luat hotararea de a construi o arena ultramoderna desi orasul nu are echipa nici macar in Liga 2. Noul stadion va avea o capacitate de 10.000 de locuri si va fi ridicat din bani publici.



"Avem in intentie sa construim un stadion la Slatina. Am demarat primele documente pentru aceasta investitie, prin CNI. Stadionul va avea in jur de 10.000 de locuri, proiectarea si toate studiile le face Compania Nationala de Investitii. Noua investitie va fi pe amplasamentul actualului Stadion «1 Mai»”, a declarat pentru GazetaNoua, Marius Oprescu, presedintele Consiliului Judetean Olt.

Slatina are o populatie de 70.000 de locuitori.

sursa foto: gazetanoua.ro