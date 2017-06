Reapare o echipa ISTORICA a Romaniei! Anunt OFICIAL: "Avem acceptul fostilor proprietari!"

Dupa Ripensia si Venus, o alta echipa istorica a Romaniei isi anunta revenirea in fotbal!

Carmen Bucuresti va intra in liga a 5-a! Din toamna, clubul dizolvat in 1947 isi propune sa continue traditia abandonata in urma cu 70 de ani!

Antrenor va fi fostul stelist Adi Matei. Echipa a inceput deja trialurile pentru a-si forma lotul.

"Suntem la inceput si incercam sa promovam cat mai mult numele Carmen. Proiectul a inceput acum 3 saptamani. Vom incerca sa verificam nivelul jucatorilor si, apoi, sa ne inscriem in liga a 5-a. Din informatiile pe care le avem acum, familia Mociornita si-a dat acceptul sa folosim numele echipei. Am acceptat sa vin aici pentru ca este un proiect care va functiona cu siguranta. La nivelul asta trebuie sa ii cream jucatorului o mentalitate de fotbalist de performanta, nu de materialist", a spus Matei la Sport Total FM.

Cea mai importanta performanta a lui Carmen a fost locul 2 obtinut in sezonul 46-47. In echipa detinuta de omul de afaceri Mociornita au jucat de-a lungul timpului jucatori uriasi ca Angelo Niculescu, Nicolae Simatoc, Iuliu Baratky, Bazil Marian sau Valentin Stanescu.