Povestea incredibila a fotbalistului cu tripla fractura craniana! Zaluschi a fost coleg cu Torje, iar o accidentare groaznica ii putea lua viata

A fost coleg cu Torje la Timisoara, dar n-a ajuns si el la nationala pentru ca a suferit o tripla fractura craniana. Iubita lui l-a ajutat sa revina pe teren.

Zaluschi tresare cand vede imaginile cu accidentarea groaznica de acum 3 ani. Ajuns la 28 de ani, el joaca acum pentru Ripensia Timisoara, in Liga a II-a, dupa ce a mai trecut si pe la UTA.



"Dupa operatie am realizat, am zis: "ba, puteam sa-mi pierd viata"", isi aminteste el.

Adrian Zaluschi -a recuperat timp de 9 luni si acum nu joaca fara casca.

"In fata spitalului am plans non-stop. Cand s-a trezit, a inceput sa planga: "Eu mai joc miercuri? Pot sa joc?"", a rememorat si prietena sa, Andreea.

Cei doi au copilarit in acelasi cartier, dar s-au cunoscut cu adevarat mult mai tarziu.



"Ne-am cunoscut pe Facebook. Avea o fotografie de profil si i-am zis: "Ala sigur esti tu? Nu-i Ronaldo?"", si-a mai amintit ea.