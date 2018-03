Fanii sunt chemati din nou sa ajute echipa!

Clubul suporterilor Timisoarei are probleme cu gazonul inaintea partidei cu Clinceni, din liga a 2-a. Terenul de pe Stiinta e acoperit in totalitate cu zapada, asa ca fanii sunt invitati as dea cu lopata pentru echipa lor de suflet. Recompensa? "Palincuta o dam noi", anunta ASU Poli pe Facebook. :)