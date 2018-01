Trei pase de gol in doua meciuri! Stanciu i-a cucerit pe cehi: declaratie superba a lui Stramaccioni

Stanciu a jucat in doua meciuri pentru Sparta Praga si s-a facut rapid remarcat.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Nicolae Stanciu a oferit trei pase de gol in cele doua amicale jucate. Doua pase in prima sa partida pentru cehi si inca una in victoria de astazi cu Aalborg.

Romanul pare sa-i fi cucerit pe cehi. "Suntem mai creativi cu Stanciu in echipa", a declarat Andrea Stramaccioni dupa meciul cu danezi, partida in care Stanciu a oferit pasa la golul victoriei.

????️ „Se Stanciuem jsme kreativnější!" Trenér Stramaccioni hodnotí konfrontaci s dánským Aalborgem. ➡️ https://t.co/gtdEO1ug6t pic.twitter.com/EIYhvIps5J — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 31, 2018

Nicolae Stanciu a venit in aceasta iarna la Sparta Praga, fiind cel mai scump transfer din istoria campionatului ceh.