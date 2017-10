Maradona isi da in judecata cele doua fiice! Scandal incredibil: le acuza ca i-au furat un munte de bani din conturi

Diego Maradona isi da in judecata cele doua fiice, pe care le acuza ca i-au furat banii.

Diego Maradona e sigur: fiicele sale, Dalma (30 de ani) si Giannina (28 de ani), i-au furat banii. El a decis sa le actioneze in judecata dupa ce a constatat ca ii lipsesc 1,5 milioane de dolari dintr-un cont din Uruguay.

Italienii de la Corriere Del Mezzogiorno spun ca Maradona le-a denuntat pe cele doua fiice, acuzand si faptul ca ele au actionat la sugestia mamei lor, Claudia Villafane, fosta sotie a lui El Pibe d'Oro.

In varsta de 56 de ani, Maradona si-a angajat deja un avocat.

Maradona a mai fost implicat in scandaluri legate de finantele sale in ultimii ani. In 2013, el a fost urmarit de FISC-ul italian pentru neplata unor impozite in perioada 1985 - 1990. La momentul respectiv, autoritatile italiene vorbeau despre suma de 40 milioane dolari.