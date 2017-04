"Cu el am avut cele mai profunde discutii". Bogdan Lobont, omul de incredere pentru un star al Romei

Portarul titular al Romei apreciaza sfaturile venite de la Bogdan Lobont.

Bogdan Lobont ramane in lotul lui AS Roma, desi nu a mai intrat in poarta, intr-un meci oficial, din mai 2013, din finala Cupei Italiei, cu Lazio. Polonezul titular dintre buturile Romei are insa numai cuvinte de lauda pentru veteranul roman de 39 de ani.

“Isi stie bine rolul. A ajuns la finalul carierei si se concentreaza sa ofere ajutor celor din jur. Este un tip grozav si petrecem mult timp impreuna. Este un baiat fantastic. Te ajuta cu aspectele tehnice si stam multe ore sa vizionam impreuna partide. Cele mai profunde discutii le-am avut cu el”, a povestit Szczesny pentru Forza Roma.

Bogdan Lobont a ajuns la Roma in 2009 si mai are contract pana in vara lui 2018.