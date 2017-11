Lista celor 30 de jucatori care se lupta pentru marele trofeu: cel mai bun fotbalist din Africa! Castigatorul din 2016 nu a fost inclus

Castigatorul trofeului pentru cel mai bun jucator din Africa va fi anuntat pe 4 ianuarie.

Confederatia Africana a anuntat astazi lista completa cu cei 30 de jucatori care se vor lupta pentru echivalentul Balonului de Aur din Africa. Castigatorul va fi determinat in urma unui vot combinat al managerilor echipelor nationale, precum membri ai comitetului tehnic si un numar de jurnalisti.

Cea mai mare surpriza este absenta lui Riyad Mahrez, castigatorul din 2016, cel care nu a mai avut un sezon la acelasi nivel dupa cel in care a castigat titlul in Premier League cu Leicester. Liverpool are 3 reprezentanti pe lista, Mohamed Salah si Sadio Mane fiind printre favoriti la castigarea trofeului, la fel ca si Naby Keita, jucator deja cumparat de Liverpool dar care se va alatura echipei lui Jurgen Klopp vara viitoare.

Pe langa cei 3 jucatori de la Liverpool, marele favorit este atacantul Borussiei Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Pe lista se afla si 7 portari, printre acestia fiind si veteranul portar egiptean, Essam El Hadary, ajuns la 44 de ani!

Iata lista tuturor celor 30 de jucatori care se vor lupta pentru trofeul de cel mai bun jucator al Africii:

Vincent Aboubakar (Camerun & Porto);

Karim El Ahmadi (Maroc & Feyenoord);

Christian Atsu (Ghana & Newcastle);

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Borussia Dortmund);

Eric Bailly (Coasta de Fildes & Manchester United);

Cedric Bakambu (DR Congo & Villareal);

Keita Balde (Senegal & Monaco);

Christian Bassogog (Camerun & Henan Jianye);

Yves Bissouma (Mali & Lille);

Khalid Boutaib (Maroc & Yeni Malatyaspor);

Yacine Brahimi (Algeria & Porto);

Essam El Hadary (Egipt & Al Taawoun);

Junior Kabananga (DR Congo & Astana);

Fackson Kapumbu (Zambia & Zesco);

Naby Keita (Guinea & RB Leipzig);

Ali Maaloul (Tunisia & Al Ahly);

Sadio Mane (Senegal & Liverpool);

Moussa Marega (Mali & Porto);

Victor Moses (Nigeria & Chelsea);

Youssef Msakni (Tunisia & Al Duhail);

Michael Olunga (Kenya & Girona);

Fabrice Ondoa (Camerun & Sevilla);

Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns);

Thomas Partey (Ghana & Atletico Madrid);

Mohamed Salah (Egipt & Liverpool);

Mbwana Samata (Tanzania & Genk);

Jean Michel Seri (Coasta de Fildes & Nice);

Percy Tau (Africa de Sud & Mamelodi Sundowns);

Bertrand Traore (Burkina Faso & Lyon);

William Troost-Ekong (Nigeria & Bursaspor)