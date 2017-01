INCENDIU PE OLD TRAFFORD! Ce s-a intamplat pe stadionul lui Manchester United

Azi dimineata pe stadionul Old Trafford a avut loc un incendiu

Un fum gros a inceput sa iasa de la tribuna Sir Bobby Charlton a stadionului Old Trafford in aceasta dimineata la ora 06:58 (Ora Angliei), informeaza The Sun. Totul pare sa fi pornit de la un lift defect.

3 masini de pompieri au intervenit rapid la fata locului si totul a fost sub control. Dupa incident, pompierii au verificat si restul stadionului sa se asigure ca totul este in regula.

"Am izolat sistemul electric si am intervenit cu un extinctor cu CO2, totul a fost sub control"

Oficialii celor de la Manchester United au emis un comunicat imediat dupa incident:

"Clubul confirma un incendiu electric mic la tribuna Sir Bobby Charlton, luni dimineata in jurul orei 7"

"Pompierii au participat si incidentul izolat a fost tratat rapid si eficient"

"A existat o deteriorare minora si nimeni nu a fost ranit"