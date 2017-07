CE NEBUNIE! Un fan al lui Galatasaray si-a numit fiul nou nascut "Hagi"! A semnat pe viata deja :)) FOTO

Un fan al echipei Galatasaray, Yunus Dinc, si-a numit copilul nou-nascut Hagi, ca omagiu pentru fostul international roman care a facut istorie la gruparea din Istanbul, relateaza jurnalul Yeni Cag.

Hagi Mete Dinc s-a nascut joi, in districtul Pendik din Istanbul, iar tatal sau a postat pe retelele de socializare o imagine cu certificatul de nastere.

Pe contul de Twitter “Bitse de Gitsek” a fost postata si o imagine cu o floare primita cu ocazia nasterii lui “JrHagi”, cu doua mesaje atasate: “I love you Hagi” si “Demisia, Dursun Ozbek!!!”, primul fiind celebra scandare a fanilor pentru Gheorghe Hagi, iar al doilea un mesaj pentru presedintele clubului Galatasaray.

Pe acelasi cont s-a postat si o imagine cu bebelusul cu chipul acoperit cu un emoticon, alaturi de un anunt de genul celor facute in cazul achizitionarii de fotbalisti: "Jr Hagi a facut vizita medicala si a semnat contract pe viata cu Galatasaray".

Gheorghe Hagi a jucat la Galatasaray in perioada 1996-2001, in 132 de meciuri, si a inscris 73 de goluri. El a castigat cu echipa din Istanbul de patru ori campionatul Turciei, de doua ori Cupa Turciei, de doua ori Supercupa Turciei. Cupa UEFA si Supercupa Europei in 2000.

Hagi a fost si antrenor la Galatasaray, in 2004-2005 si 2010-2011, si a castigat Cupa Turciei, in 2005.