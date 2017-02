Sumudica, "lovit" de Lovin: "E umilitor ce a facut". Cum se reaprinde un conflict mai vechi la Astra

Marius Sumudica si Florin Lovin s-au mai contrat asta-toamna exact din acelasi motiv. In urma cu 3 luni, Lovin s-a suparat pe antrenor pentru ca a fost schimbat dupa doar 30 de minute in meciul cu Austria Viena, Sumudica replicand ironic: "L-am schimbat pentru ca transpirase".

In urma meciului cu Genk, Sumudica si Lovin par sa invie conflictul din toamna anului trecut. Mijlocasul s-a aratat nemultumit de faptul ca antrenorul a procedat in acelasi mod cu Sergiu Bus.

Sumudica l-a schimbat pe Bus la doar 13 minute dupa ce l-a introdus pe teren.

"E umilitor pentru Bus si pentru familia lui. Nu se face asa ceva", a spus Florin Lovin.

Lovin nu a evoluat in meciul de aseara, fiind suspendat.

"N-as face niciodata asa ceva, chiar daca ar fi gresit toate mingile. Nu as scoate un jucator inainte de pauza sau dupa ce l-am bagat pe teren. E umilitor fata de el si familia lui", a spus Lovin la Digisport.

"Mi-a ajuns si nu-mi cer scuze. Nu am nicio vina pentru ce s-a intamplat. Am fost schimbat in ultimele 6 meciuri de 4 ori la pauza si de 2 ori in minutul 30. Mi-a ajuns cutitul la os. Nu m-a schimbat nimeni inainte de pauza in 20 de ani de cariera. Sumudica a facut-o de doua ori fara motiv. E un episod trist. Nu voi mai avea nicio relatie de acum incolo. La vara voi termina cariera de fotbalist", spunea Lovin in urma cu 3 luni.

Dupa acel incident, cei doi s-au impacat insa, spunand ca au trecut peste orice neintelegere.