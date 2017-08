Prima echipa care a invins Milan tur-retur! Beer-Sheva, echipa de temut pentru Steaua

Hapoel Beer-Sheva a intrat in istorie pentru ca a devenit prima echipa care s-a impus in fata lui Inter tur-retur, in grupele Europa League.

Hapoel Beer-Sheva este o echipa israeliana care joaca in Israeli Premier League. Clubul a fost fondat in 1949, iar din sezonul 2015-2016 echipa a disputat meciurile de acasa pe stadionul Turner care are capacitatea de 16.000 de locuri. De-a lungul timpului, Beer-Sheva a castigat 4 titluri, primul fiind luat in 1975.

In sezonul 2016-2017, gruparea din Israel a si-a atins cea mai mare performanta, asigurandu-si un loc in grupele Europa League, dupa victoria in fata lui Olympiacos. Impreuna cu Sparta Praga, Beer-Sheva s-a calificat in optimi dintr-o grupa cu Southampton si Inter Milano. Acestia au avut doua victorii memorabile in fata lui Intern Milano cu 2-0 la general, devenind prima echipa din istorie care a i-a batut pe italieni in aceeasi grupa si in tur, si in retur. Israelenii au fost scosi din Europa League de Besiktas.

Beer Sheva are una dintre cele mai mari galerii din tara, iar in sezonul 2012-2013 suporterii echipei au castigat premiul de "cei mai corecti fani".