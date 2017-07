HALUCINANT! Glasgow Rangers, echipa cu 54 de titluri ale Scotiei, a fost eliminata din Europa League de locul 4 din Luxemburg

Turul 1 preliminar din Europa League a oferit o surpriza incredibila!

Glasgow Rangers a revenit in cupele europene dupa perioada cea mai neagra din istoria clubului care i-a dus pana in liga a 4-a din fotbalul scotian in conditiile in care Rangers nu retrogradase niciodata pana atunci!

Duelul din turul 1 din Europa League, competitie pentru care Rangers s-a calificat dupa ce a obtinut locul 3 in sezonul trecut, va ramane insa pe lista rusinii pentru clubul fondat acum 145 de ani.

Progres Niederkorn, echipa aflata in acest moment pe locul 4 in prima liga din Luxemburg, a eliminat-o pe Rangers dupa 2-0 pe teren propriu, in tur scorul fiind 1-0 pentru scotieni. Francoise si Thill au marcat cele 2 goluri pentru Progres.

Tot in aceasta seara, Videoton din Ungaria s-a calificat dupa 5-3 la general in fata maltezilor de la Balzan FC. In preliminarile Ligii Campionilor, Vikingur si Hibernians (Malta) s-au calificat in fata celor de la Trepca, respectiv FCI Tallinn.