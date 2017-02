Genk s-a incurcat inaintea meciului decisiv cu Astra, transmis joi, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Genk - Astra, meciul decisiv pentru calificarea in optimile UEFA Europa League, se vede joi, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Genk, adversara Astrei Giurgiu in saisprezecimile de finala ale UEFA Europa League, a remizat, duminica, pe teren propriu cu Charleroi, scor 1-1, in etapa a 27-a din campionatul Belgiei.

Spaniolul Alejandro Pozuelo, capitanul lui Genk, a ratat un penalty in minutul 68. Gazdele au deschis in cele din urma scorul in minutul 84, dupa ce Leandro Trossard a transformat o lovitura de la 11 metri. Stergos Marinos a egalat pentru Charleroi doua minute mai tarziu.

In urma acestui rezultat, Genk se afla pe locul sapte in clasament, cu 42 de puncte, iar Charleroi ocupa pozitia a sasea, cu 44 de puncte si un meci mai putin disputat.

Joi, IN DIRECT la ProTV, Genk va juca pe teren propriu cu Astra Giurgiu, in returul saisprezecimilor de finala din Europa League. In partida tur, cele doua echipe au remizat, scor 2-2, la Giurgiu.

