Dica, dupa o seara istorica pentru Steaua: "Putem obtine o calificare in care putini credeau!"

Steaua 1-0 Lazio. Gnohere a marcat golul victoriei pentru echipa lui Dica.

Steaua a invins-o pe Lazio la Bucuresti, scor 1-0, si spera cu sanse reale la calificare. Nicolae Dica spune insa ca tot Lazio pleaca cu prima sansa la calificare, chiar daca echipa sa a reusit prima victorie in fata unei echipei italiene in cupele europene.

"Ma bucur ca am obtinut aceasta victorie, dupa un meci bun din toate punctele de vedere. Am incercat sa ne ridicam la nivelul lui Lazio. Ceea am pregatit in aceasta saptamana, s-a vazut pe teren. Imi doream sa castigam jocul cu acel pressing avansat pe cei trei fundasi centrali ai lor. Am recuperat foarte mult, am reusit sa ne creem ocazii de gol. Important e ca nu am primit gol. In retur, intalnim o echipa Lazio mult mai motivata. Vom avea o partida foarte grea in retur. Tot ei pleaca cu prima sansa. Sper sa reusim aceasta calificare in care cred ca foarte putini credeau.

Ma bucur ca Gnohere a reusit sa marcheze, chiar daca nu a reusit sa joace niciun meci oficial in acest an, din cauza acelei suspendari din campionat. A facut efort foarte mare, si-a ajutat echipa si a reusit sa marcheze. Cred ca din minutul 55 cerea schimbare si am tras de el. Era obosit, dar i-am cerut sa reziste si abia in minutul 82 am reusit sa il schimb.

Nedelcu avea crampe si am zis sa astept 3-4 minute, sa vad daca poate sa continue. In minutul 79 mi-a facut semn ca poate sa joace in continuare si am putut sa il schimb pe Gnohere, care ceruse schimbare de mai multa vreme.

Andrei Vlad este un portar de viitor, avem incredere in el. Important e sa ramana modest si cu siguranta va ajunge un portar foarte mare.

Suntem pregatiti pentru aceasta serie infernala. Sper sa scoatem maximum din aceste meciuri cu Lazio si Dinamo", a declarat Nicolae Dica pentru ProTV.