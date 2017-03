Aroganta uriasa turcilor in fata "dusmanilor" greci. Ce au cantat fanii lui Besiktas dupa ce au eliminat-o pe Olympiakos

Besiktas, campioana Turciei, s-a calificat in sferturile de finala ale UEFA Europa League dupa ce a eliminat-o pe Olympiakos, scor general 5-2 (1-1 in tur si 4-1 in retur, la Istanbul).

Besiktas Istanbul a invins-o, aseara, cu 4-1 pe Olympiakos Pireu, calificandu-se in sferturile de finala ale UEFA Europa League. In tur, cele doua echipe remizasera, scor 1-1.

Vincent Aboubakar, Ryan Babel (de doua ori) si Cenk Tosun au marcat golurile victoriei cu 4-1 pentru Besiktas, in timp ce Elyounoussi a punctat pentru oaspeti.

Besiktas a jucat mai bine de o repriza in inferioritate numerita, dupa ce Aboubakar a parasit terenul in minutul 39, insa, chiar si asa, turcii s-au impus in fata grecilor.

Dupa golul al patrulea, pe stadionul lui Besiktas a fost pusa la statia de amplificare o melodie greceasca. Turcii au dansat si au cantat, in timp ce in boxe se auzea Sirtaki, melodie din folclorul grecesc.]

Momentul s-a repetat si la finalul jocului.