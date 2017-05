Niculescu vrea sa-i lase pe olteni fara Cupa: "Nu ar fi surpriza sa-i eliminam!" Voluntari - Craiova, joi, Sport.ro!

Specialistul Cupei, Claudiu Niculescu, vrea sa se puna rau de tot cu oltenii. "N-ar fi o surpriza sa eliminam Craiova" - spune Niculescu. E in avantaj. Returul va fi la sport.ro, joi, de la 20:30.

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Cand antrena Mioveniul, in B, Niculescu le-a eliminat din Cupa pe Dinamo si pe Astra. Niculescu are 3 cupe ca jucator. O vrea pe prima ca antrenor impotriva oltenilor sai.

"N-ar fi o surpriza deloc. E competitia surprizelor pana la un moment dat, dupa aia valoarea isi spune cuvantul", spune Niculescu.

Maftei a castigat cupa cu Rapid si cu CFR.

"Normal ca mi-e dor, ca n-am mai castigat de mult timp", spune Maftei.

Joi, de la 20.30, la sport.ro, Craiova va incerca sa intoarca infrangerea din tur si sa se califice dupa 17 ani in finala.

"Ar fi mare pacat daca nu am reusi sa ne calificam in finala pentru ca a fost un an destul de bun pentru noi", spune Baluta.