Primul jucator URIAS care risca sa rateze Mondialul! Anuntul facut astazi in Argentina: ce se intampla cu Dybala

Paulo Dybala nu va fi convocat in urmatoarele meciuri ale nationalei Argentinei.

Argentina s-a calificat cu emotii la Campionatul Mondial din vara aceasta iar selectionerul Jorge Sampaoli anunta dupa ca Messi este singurul jucator cu locul asigurat in lotul pentru Rusia. Paulo Dybala parea sa fie si el sigur de convocare, fiind prezent in ultimele partide din preliminarii in primul 11.

Accidentarea de la inceputul lui ianuarie pune insa in pericol locul lui Dybala! Conform celor de la Clarin, Sampaoli a decis sa nu-l convoace pe Dybala pentru partidele amicale cu Italia si Spania de luna viitoare. In locul sau va fi adus Lautaro Martinez, cel care urmeaza sa se transfere in vara la Inter Milano.

Sampaoli l-a vazut pe viu pe Martinez in partida celor de la Racing cu Cruzeiro, atacantul de 20 de ani reusind sa inscrie de 3 ori! Desi Dybala va rata pana la urma doar 2 partide amicale, argentinienii scriu ca Sampaoli vrea sa-si creioneze echipa de start de la Mondial la cele 2 meciuri din aprilie.