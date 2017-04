Ultima ora: Zlatan si-a decis viitorul! Care va fi urmatorul sau club

Zlatan a hotarat ce face dupa finalul sezonului, cand actualul contract de la United i se termina.

Ibrahimovic pleaca in Statele Unite pentru o ultima aventura de bani multi la Galaxy! Americanii de la Fos Sports scriu ca Zlatan a luat decizia dupa ultimele runde de negocieri si va refuza propunerea de a continua pe Old Trafford pentru o mutare in LA!

Ibrahimovic a marcat de 26 de ori in 41 de meciuri la United in acest sezon. Starul suedez a dat si 9 pase decisive. In cariera, Zlatan, 35 de ani, a mai trecut pe la Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan si PSG.