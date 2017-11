Turcii si spaniolii anunta la unison: Arda Turan pleaca de la Barcelona! Cu cine va semna in iarna

Arda Turan este tot mai aproape de o revenire in Turcia.

Turan, in varsta de 30 de ani, a fost adus de Barcelona in 2015 de la Atletico, insa nu a reusit sa se impuna pe Camp Nou. A jucat in doar 55 de meciuri pentru catalani si a marcat 15 goluri, dar in acest sezon nu a fost folosit in nicio partida.



Atat presa spaniola, cat si cea Turcia anunta la unison ca Turan va reveni la Galatasaray, echipa care l-a lansat in fotbalul mare. Turcii scriu ca Galatasaray vrea sa-l aduca cu orice pret in perioada de transferuri din iarna dupa ce negocierile avute in vara nu s-au concretizat.