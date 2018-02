TEAPA SECOLULUI: "Am refuzat sa-l luam pe Neymar cu 10 milioane de euro, era firav" Presedintele care a comis-o

Rusii de la Spartak Moscova regreta amarnic decizia luata in urma cu 10 ani.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cariera lui Neymar putea fi complet diferita, daca rusii de la Spartak faceau un efort in 2008 si plateau 10 milioane de euro pentru Neymar.

Pe atunci, Neymar era un pusti talentat de la Santos cu mare potential. Fostul presedinte al celor de la Spartak Moscova spune ca jucatorul a fost propus de scouterii clubului, iar jucatorul putea fi transferat pe 10 milioane de euro.

"Ne-am gandit serios daca ar fi meritat sa-l transferam pe Neymar. Am vrut sa-l luam, scouterii nostri l-au monitorizat si l-au apreciat, dar au existat indoieli serioase. In primul rand, era prea tanar.

In al doilea rand, nu stiam daca se va adapta in Rusia. Era foarte fragil, un baiat subtirel.

In plus, cereau o multime de bani pentru el, asa ca nu am vrut sa riscam. Nu-mi aduc aminte exact pretul cerut, dar era undeva la zece milioane de euro.

Trebuie sa fii foarte atent inainte sa platesti asemenea sume de bani pentru un tanar jucator de pe alt continent", a declarat fostul presedinte al clubului Spartak Moscova.

Neymar a debutat la Santos si a facut ravagii in campionatul brazilian, dupa care a ajuns la Barcelona. Anul trecut, Neymar a devenit cel mai scump jucator din istorie, in urma transferului de 222 de milioane de euro la PSG.