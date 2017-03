Pulverizati cu 10-2 in optimile Ligii, "tunarii" vor revansa: Arsenal va juca din nou cu Bayern. Nemtii se amuza: "Sunt masochisti" :)

Leicester - Sevilla, diseara, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro

Eliminati din optimile Ligii Campionilor de o maniera categorica, dupa 10-2 la general, englezii de la Arsenal sunt dornici sa-si ia revansa in fata lui Bayern Munchen. "Tunarii" au cazut de acord cu sefii lui Bayern pentru un meci amical care va avea loc in luna iulie, in China.

Meciul va avea loc pe 19 iulie la Shanghai, pentru ca apoi Arsenal sa joace si la Beijing in copania lui Chelsea. Partidele sunt organizate ca parte a unui turneu la care vor lua parte si alte echipe importante.

Arsenal a cedat cu 1-5 pe Allianz Arena si 1-5 pe Emirates in fata lui Bayern, in urma cu o saptamana.

"Avem un numar foarte mare de fani in China si ne dorim foarte mult sa jucam pentru ei", a spus Ivan Gazidis, CEO-ul lui Arsenal.

Arsenal va mai juca la vara si in Australia, impotriva lui FC Sydney si a celor de la Western Sydney Wanderers.

In urma anuntului, fanii lui Bayern s-au amuzat pe retelele de socializare: "Sunt masochisti", au scris acestia.