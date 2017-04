Prima echipa care a castigat titlul! Nicio infrangere si 25 de puncte peste locul 2! Performanta uluitoare

Pentru al 6-lea an consecutiv, Celtic Glasgow a castigat titlul in Scotia.

Celtic Glasgow a reusit sa castige titlul in Scotia inca din luna aprilie! Este la 48-lea titlu intern obtinut de Celtic, cea care se apropie astfel la doar 6 titluri de marea rivala, Glasgow Rangers.

Celtic a reusit sa castige 28 din cele 30 de etape din acest sezon, Inverness si Rangers fiind singurele echipe care au reusit un egal contra lui Celtic. Echipa antrenata de Brendan Rodgers are 86 de puncte, cu 25 peste urmatoarea clasata, Aberdeen, si da primii 2 golgheteri ai campionatului - Dembele si Sinclair!

Victoria care a asigurat matematic castigarea titlului a venit astazi, 5-0 pe terenul celor de la Hearts - Sinclair a reusit un hattrick, Armstrong si Roberts reusind celelalte goluri. Celtic a reusit sa castige titlul inainte de play-off-, avand acelasi numar de puncte in acest moment cat avea sezonul trecut dupa 38 de etape!

Dominant ????

Celtic are the champions of Scotland for the sixth consecutive season!https://t.co/1005GNTPuW pic.twitter.com/oq1LixUx9O