De pe locul 6 pana pe 1, la egalitate cu Messi! Golgheterul neasteptat care se lupta pentru Gheata de Aur

Avansul lui Leo Messi s-a evaporat.

Atacantul celor de la Sporting Lisabona, Bas Dost, a reusit un hattrick in victoria cu 4-0 a echipei sale in derby-ul cu Boavista si l-a egalat pe Leo Messi in clasamentul pentru Gheata de Aur din acest sezon, amandoi avand 54 de puncte!

Internationalul olandez are un sezon fantastic la Sporting dupa transferul de la Wolfsburg, ajungand la 27 de goluri in 25 de partide in actuala stagiune. Liderul ultimelor etape, Leo Messi, nu a marcat in acest weekend, Barca fiind invinsa cu 2-0 de catre Malaga iar sperantele la titlu s-au diminuat considerabil.

Robert Lewandowski a reusit o dubla in derby-ul dintre Bayern si Borussia Dortmund, in timp ce Aubameyang n-a gasit poarta. Cei doi sunt amenintati de catre Andrea Belotti si Edin Dzeko, cei care au marcat cate un gol pentru Torino, respectiv AS Roma.

Iata cum arata clasamentul pentru Gheata de Aur (goluri - factor de multiplicare - punctaj)

1-2 Leo Messi 27 - 2.0 - 54

1-2 Bas Dost 27 - 2.0 - 54

3. Lewandowski 26 - 2.0 - 52

4. Aubameyang 25 - 2.0 - 50

5-6 Belotti 24 - 2.0 - 48

5-6 Dzeko 24 - 2.0 - 48

7-9 Modeste 23 - 2.0 - 46

7-9 Suarez 23 - 2.0 - 46

7-9 Lukaku 23 - 2.0 - 46

10 Cavani 27 - 1.5 - 40.5