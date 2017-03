Criminalul Bruno a revenit in fotbal: sponsorul clubului s-a retras imediat! "Merit a doua sansa, vreau si in nationala Braziliei!"

Portarul Bruno a revenit in fotbal, la 7 ani dupa ce a comis o crima ca in filmele de groaza.

In 2010, Bruno si-a ucis iubita si i-a aruncat trupul in curtea rottweilerului sau (povestea aici). Dupa un proces intens mediatizat in Brazilia, portarul a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare, dar a fost eliberat luna trecuta, dupa 7 ani, in urma unui apel facut de avocati.

Stirea ca Bruno vrea sa revina in fotbal, la 32 de ani, a facut inconjurul lumii in weekend. "Sunt multe cluburi interesate de semnatura lui Bruno; el este intr-o forma fizica de invidiat, pentru ca si-a continuat antrenamentele cat timp a stat in puscarie.", spunea zilele trecute impresarul sau.

Iar astazi, Bruno si-a gasit echipa: Boa Esporte, din liga a doua braziliana, un club care s-a trezit dintr-o data intr-o adevarata furtuna mediatica.

Toate televiziunile din Brazilia au mers la prezentarea lui Bruno, site-ul oficial a fost spart de hackeri, iar unul dintre sponsori si-a retras instant suportul.

"Din punctul nostru de vedere, nu este nicio problema, un alt sponsor ne-a anuntat ca va veni alaturi de noi.", a anuntat presedintele clubului.

ESPORTE INTERATIVO: Boa Esporte's official site has been hacked by feminists, after announcing the signing of Bruno who had killed his GF. pic.twitter.com/IpVD5sSkrY — Seleção Brasileira (@BrazilStat) March 13, 2017

"Merit si eu a doua sansa!"

Bruno a refuzat sa raspunda la o intrebare grea a unui reporter: "Crezi ca esti un exemplu pentru copiii care se vor uita la meciurile tale?"

In schimb, portarul de 32 de ani le-a spus jurnalistilor ca vrea sa inceapa o noua viata.

"Sunt aici ca sa joc fotbal, nu ma intereseaza altceva. Cand Dumnezeu iti deschide usile, nu trebuie sa fie nimeni care sa le inchida. Voi da tot ce am mai bun pentru Boa."

Bruno a mai precizat ca cel mai mare vis al sau este sa joace pentru nationala Braziliei.

"Sa visezi nu te costa nimic. Intotdeauna am visat la ziua in care ma voi intoarce in fotbal, si iata ca mi s-a indeplinit visul."

Intr-un comunicat oficial, clubul Boa Esporte spune ca "nu are nicio legatura cu activitatile private ale lui Bruno, si nici cu trecutul lui."