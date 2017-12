ACUM LIVE Ciocanul Romaniei se bate pentru sansa unui titlu mondial! Ciocan - Povetkin, in Rusia

Cristian Ciocan se bate cu rusul Alexander Povetkin pentru centurile WBO si WBA International. Castigatorul va deveni challenger obligatoriu pentru centura mondiala WBO la categoria grea.

Romanul Cristian Ciocan se bate cu rusul Alexander Povetkin la Yekaterinburg, in Rusia. Castigatorul va deveni challenger obligatoriu la categoria grea.

In varsta de 30 de ani, Ciocan are 22 de victorii si 4 infrangeri la profesionisti, in timp ce Povetkin (38 de ani) este fost campion mondial in versiunea WBA. Rusul are 32 de victorii si o singura infrangere.

Ciocan este pentru a doua oara in cariera la un singur meci de o lupta pentru titlul mondial. In 2015, el a pierdut in fata lui Tyson Fury. Englezul s-a luptat apoi si a castigat centura mondiala.