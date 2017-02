"Zlatan vrea sa fie Dumnezeu, dar el nu e asa ceva!" Ironia din vestiarul lui United din partea unui coleg

Starul lui Manchester United ajunge sa fie si ironizat din cand in cand in vestiar.

Un coleg al lui Zlatan de pe Old Trafford a vorbit despre modul in care starul suedez se comporta uneori.



"Toata lumea stie ca lui Zlatan ii place sa creada ca e Dumnezeu, dar nu se pune problema de asa ceva. Are o personalitate grozava, e un baiat bun..."



"Si nu numai el, ci toata lumea, Wayne Rooney, Carrick, jucatori care sunt de mult timp aici. Sunt politicosi, umili, poti invata mereu ceva de la ei", spune Mkhitaryan, pentru Daily Mail.