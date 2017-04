VIDEO: Moment SCANDALOS in Anglia! Ce s-a intamplat dupa acest penalty

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Newcastle a marcat de la 11 metri, insa arbitrul n-a validat reusita lui Ritchie. A dat in schimb lovitura libera indirecta pentru Burton, dupa ce Dwight Gayle a intrat in careu. Decizia corecta ar fi fost repetarea penalty-ului, insa arbitrul a ignorat regulamentul.

Comisia de Arbitri din Anglia si centralul Keith Stroud si-au cerut scuze imediat dupa joc, dar n-a fost suficient pentru fanii lui Newcastle. Suporterii s-au scandalizat si l-au facut praf pe arbitru in mii de comentarii.

The penalty that never was.. #nufc pic.twitter.com/9byhCG0zoL