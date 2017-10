Lucreaza intr-un parc, aproape de casa! FOTO: Ce a ajuns sa faca Rooney, ca sa scape de puscarie

Doi ani de suspendare a permisului si 100 de ore de munca in folosul comunitatii - aceasta e pedeapsa dictata de instanta, dupa ce Wayne Rooney a fost prins beat la volan, la inceputul lunii trecute.

Lui Rooney i-a fost indicat un atelier de artizanat, pentru persone cu dizabilitati, dar a refuzat aceasta munca, motivand faptul ca nu vrea sa se expuna prea mult in fata oamenilor.

The Sun scrie ca Rooney a fost obligat sa accepte un alt "job" - vopseste banci intr-un parc aflat in apropierea resedintei sale.

The Sun a publicat mai multe poze cu Rooney, imediat dupa terminarea programului de lucru.

"Era obosit si abatut", scriu englezii.

Pe Twitter au inceput sa curga glumele. Discrepanta e aproape socanta - un om care castiga 500.000 de euro pe saptamana vopseste banci in parc.

