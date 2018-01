DRAMA incredibila pentru un campion european! N-a mai jucat fotbal din 2016 si se va intoarce abia in 2019: "Riscam sa-mi fie AMPUTAT piciorul!"

Mijlocasul spaniol Santi Cazorla a fost operat de 10 ori dupa accidentarea suferita in octombrie 2016 intr-un meci contra lui Ludogorets.

Ajuns la 33 de ani, Santi Cazorla nu renunta si este hotarat sa revina pe gazon in 2019 dupa mai bine de 2 ani de pauza! Mijlocasul spaniol s-a accidentat grav la calcaiul lui Ahile in octombrie 2016, recuperarea nu a functionat astfel ca s-a ajuns la operatie. Au urmat alte operatii ce au dus la pierderea a 8 centimetri din tendonul gleznei piciorului drept!

Cazorla a vorbit cu RTVE despre iadul prin care a trecut si trece: "Au existat momente in care m-am gandit sa arunc prosopul. Ma intrebam daca merita sa continui. Daca totul merge cum trebuie, poate ca anul viitor voi putea sa joc la nivel inalt. Ultima operatie a avut loc acum 7 saptamani si era a 10-a in total. Prima operatie a fost riscanta pentru ca am luat multi corticosterorizi si pielea s-a deteriorat. A fost propusa o grefa de piele si, dupa acea, infectia mi-a mancat tendonul" povesteste Cazorla cosmarul prin care a trecut.

El spune ca piciorul sau drept a fost in pericol de a fi amputat! A facut gangrena si a pierdut 8 centimetri din tendon si a luat grefe de piele de pe brat. Arsene Wenger a descris aceasta accidentare ca fiind cea mai rea pe care a vazut-o in cariera lui.