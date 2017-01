Cutremur in Galaxie! Mourinho arunca 160 de milioane pe transferuri. Pe ce supervedete se duc banii

Mourinho vrea sa construiasca o noua echipa campioana pe Old Trafford!

Dupa ce a dat 120 de milioane pe Pogba, United are in plan doua lovituri pentru 2017. Sunday Times anunta ca Mourinho si-i doreste pe Griezmann si Saul Niguez pe Old Trafford. Afacerea monstruoasa de 160 de milioane de euro ar urma sa aiba loc la vara, sustine sursa citata.



United are resursele pentru a duce orice licitatie pentru Griezmann, dorit si de alte super forte ale Europei. Mourinho si-a dat acordul si pentru despartirea de Wayne Rooney. Doar rezerva in viziunea lui Jose, Rooney e chemat in China de noii miliardari din fotbal si ar putea sa plece din Premier League dupa finalul campionatului.