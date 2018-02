Chelsea si Tottenham se bat pe ultimul jucator transferat de Alex Ferguson! Mutarea de 50 de milioane de euro pregatita pentru vara

Chelsea si Tottenham se bat pe Wilfred Zaha.

Adus de Sir Alex in 2013 pe cand avea 21 de ani, ultimul transfer facut de legendarul manager al lui United inainte de retragere, Wilfred Zaha era considerat o noua speranta a fotbalului englez. Acesta din pacate, nu a confirmat la United si a fost imprumutat la mai multe echipe precum, Cardiff City si Crystal Palace.

Zaha a jucat doar 28 de minute in 2 ani si jumatate pentru United si a fost cedat definitiv la Palace in anul 2015. In prezent, mijlocasul englez in varsta de 25 de ani a bifat 20 de meciuri si a reusit sa marcheze de 4 ori si o tine pe Crystal in afara zonei retrogradarii. (locul 17 in Premier League )

In urma evolutiilor sale constante si eficiente, cota sa de piata a urcat la 25 de milioane de euro conform transfermarket si este dorit de granzii Angliei, Chelsea si Tottenham. Potrivit The Sun, ambele cluburi sunt dispuse sa plateasca 50 de milioane de euro pentru Zaha.