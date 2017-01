"Ce foame imi e. Abia astept sa se termine meciul. Stii un restaurant?" Moment incredibil cu Adebayor pe teren

Un fost coleg al lui Adebayor a povestit momente incredibile traite alaturi de acesta.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Adebayor a disparut de ani de zile din prim plan, dar povestile cu el sunt in continuare spectaculoase. Hangeland a povestit cateva momente incredibile traite alaturi de Adebayor:

"Tin minte ca eram la Fulham, iar Adebayor era la Tottenham. Noi atacam si eu trebuia sa-l tin pe Adebayor la mijlocul terenului. Intr-un moment mi-a zis: "Ahhh, ce foame imi e". I-am raspus: "Ce?", iar el a continuat: "Abia astept sa se termine meciul, imi e atat de foame. Cunosti un restaurant bun in Londra?", povesteste Hangeland pentru Heia fotball.

Acesta a continuat apoi: "Mai tarziu, cand el a ajuns la Palace, am inceput sa inteleg de unde venea reactia aia. Cand aveam antrenamente de forta la sala, Adebayor statea in mijlocul salii cu o cana de cafea si o briosa. Era platit de Manchester City, Tottenham si Palace in acelasi timp, iar el statea in sala sa-si bea cafeaua. Un talent incredibil, dar extrem de lenes", mai povesteste acesta.