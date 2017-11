"Baaai baiatuuule! Du-te, ba, la sah!" Faza la care fanii si-au iesit din minti! Un atacant din Anglia a oferit ratarea anului

Un atacant francez din Championship s-a facut de ras. Echipa sa, Brentford, a pierdut si meciul disputat impotriva lui Cardiff City.

Neal Maupay, de la Brentford, a oferit ratarea anului si, desi discutabil, mai mult de atat! Acesta si-a scos din minti colegii, antrenorul si fanii.

Brentford a pierdut cu 0-2 meciul disputat pe terenul lui Cardiff, din liga a doua engleza.

Cardiff e pe locul 3 in Championship, dupa victoria adusa de golurile lui J. Ralls si D. Ward, in timp ce Brentford e pe locul 13.

Maupay are 5 goluri in 17 meciuri in acest sezon.