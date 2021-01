"Un pacient s-a trezit, s-a uitat la mine si m-a intrebat daca a murit si e in rai!" O doctorita din Iasi face furori printre pacienti! Dezvaluiri senzationale de la locul de munca

Giorgiana Matei (33 de ani) este medic in cadrul SMURD Iasi si fura toate privirile cu aspectul ei fizic.

Ea a vorbit intr-un interviu pentru BZI despre avantajele si dezavantajele pe care le are in meseria de doctor, avand in vedere felul cum arata.

"Un pacient, victima unui accident rutier, fiind confuz dupa ce isi pierduse cunostinta si pe care il insoteam spre spital, la un moment dat s-a trezit, s-a uitat la mine si m-a intrebat daca a murit si a ajuns in Rai", a dezvaluit Giorgiana, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, ea spune ca nu primeste intotdeauna complimente si anumite persoane sunt rautacioase cu ea:

"Frumusetea este de multe ori un dezavantaj pentru ca oamenii ma subestimeaza. Am fost numita si papusa, si duduie, dar nu m-a deranjat", a mai spus Giorgiana Matei.

Chiar daca majoritatea oamenilor o catalogheaza dupa aspect, Giorgiana a primit numai cuvinte de lauda din partea sefei UPU-SMURD Iasi.

"Giorgiana este un medic muncitor si bine pregatit si face parte din echipa mea. Toata echipa este plina de persoane foarte capabile, care muncesc la fel de mult si de care sunt mandra. Sunt foarte multe fete angajate in UPU-SMURD care dau dovada de curaj si care merita toata lauda si aprecierea. Nu pot sa spun ca cineva a muncit sau a facut mai mult, la fiecare interventie conteaza ca fiecare membru sa isi faca bine treaba. Pot vorbi ore in sir despre ei si munca pe care o fac zi de zi", a spus si Prof. Dr. Diana Cimnpoesu, conform sursei citate.

