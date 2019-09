Accident HORROR, la o saptamana dupa ce un pilot a murit! Masina a ZBURAT pe pista si a cazut pe gard! Starea pilotului. VIDEO

Pilotul italian Alex Peroni a suferit unui accident horror in cursa Formula 3 din Italia

Lumea curselor e zguduita de un nou accident horror, la o saptamana dupa ce Anthoine Hubert a murit la Marele Premiu din Belgia.

Alex Peroni a zburat cativa metri in aer cu masina sa si a aterizat pe gardul de ziguranta, insa a supravietuit miraculos.

Echipa lui Peroni, Campos, a anuntat ca acesta este teafar, insa el "va merge la spital pentru cateva analize". Pilotul tremura in momentul in care a iesit din masina grav avariata.

Pilotii din Formula 1 cer masuri revolutionare in privinta sigurantei dupa accidentul tragic de saptamana trecuta in care a murit francezul Hubert. El a murit dupa ce un alt pilot a intrat in el in competitia de Formula 2.

Calificarile din Formula 3 au fost oprite vineri dupa ce 20 de masini s-au lovit intr-o singura curba.