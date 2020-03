Un barbat a fost prins calare pe cal in centrul Iasiului! A explicat ca nevasta sa a nascut, iar din cauza restrictiilor nu a putut lua autobuzul

Politistii l-au oprit pe tanar in centrul orasului.

Restrictiile de circulatie anuntate de Guvern au intrat in vigoare, astfel ca oamenii legii efectueaza controale pe strazi. Politistii au oprit un barbat care calarea un cal in centrul Iasiului, constantand ca acesta nu are la el declaratia pe proprie raspundere si ca nici nu se incadreaza in exceptiile anuntate in ordonanta militara nr. 3.

El le-a explicat politistilor ca vine dintr-un sat din apropiere pentru ca sotia sa a nascut, iar cum autobuzele nu mai circula, aceasta a fost singura solutie de deplasare. Barbatul a strabatut aproximativ 50 de kilometri calare pe cal pana la maternitatea unde fiul sau s-a nascut.

Oamenii legii i-au aplicat doar un avertisment, pentru ca o hotarare a Consiliului Local din Iasi interzice circulatia mijloacelor de transport cu tractiune animala in mai multe zone ale orasului, informeaza observator.tv.

