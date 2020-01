"Saraca" Regina! Cat costa coroana Reginei Marii Britanii. A fost estimata pentru prima data in istorie

Regina detine o avere impresionanta.

Regina Elisabeta a Marii Britanii este unul dintre cei mai bogati monarhi din lume. Anglia a colonizat peste jumatate de glob de-a lungul timpului, iar averea casei regale a crescut continuu de-a lungul timpului.

Un documentar ce va fi lansat recent a reusit sa estimeze, foarte vag, averea familiei regale din Anglia, dar si cam la cat s-ar ridica valoarea coroanei regale.

Expertii spun ca familia regala are in posesie peste 23,000 de diamante si sute de obiecte de arta, care valoreaza peste 4 miliarde de dolari. Averea este una medie, avand in vedere ca regele Thailandei are o avere de peste 30 de miliarde de dolari, iar familia regala din Arabia Saudita are o avere estimata, cumulata, de 1 trilion de dolari.

"Perla coroanei" familiei regale din Anglia este chiar coroana Reginei Elisabeta, despre care spun ca nu poate fi estimata ca pret, deoarece este "inestimabila", insa, ca valoare in ceea ce priveste materialele din care e construita se ridica la 5 milioane de dolari.