PERICOL PUBLIC! Toti s-au dat la o parte pentru a-i face loc. Ce putea sa transporte un sofer pe autostrada

O imagine incredibila a fost filmata pe o sosea de mare viteza din Spania, cu un vehicul care ocupa ambele benzi de circulatie.

Masina in cauza mergea pe traseul Jerez - Sevilla si a intrat in atentia politiei, alertata de ceilalti participanti la trafic. Desi pare greu de crezut si de imaginat, soferul respectiv transporta un stalp de iluminat de cativa metri, pe care l-a bagat prin portbagaj si l-a scos prin geamurile din dreapta.

Circula con una farola metida en el coche por una autovía de Cádiz. Que pocas luces tiene, y nunca mejor dicho. pic.twitter.com/stqWCQhbw7 — Alerta Zeta ????‍♂️???????? (@AlertaZeta) December 15, 2020

Se poate vedea cum automobilul circula cat mai in stanga drumului, pe banda de viteza, pentru a nu deranja prea tare si cea de-a doua banda, asta in timp ce restul masinilor incearca sa se fereasca de stalpul buclucas. Nici macar numarul de inmatriculare din spatele masinii nu era vizibil, acoperit in totalitate de piciorul uriasului lampadar.

