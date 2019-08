Ordinul dat de Regele Thailandei, dupa ce a vazut 10 caini uriasi numai piele si os!

Cainii sunt din rasa dog german.

Caz socant in Thailanda, acolo unde nu mai putin de 10 caini din rasa dog german au fost gasiti in stare deplorabila. O rasa uriasa de felul ei, insa patrupezii aratau deplorabil dupa ce au fost subnutriti perioade indelungate.

Informatia a ajuns pana la urechile Regelui Thailandei, care a dispus ordin personal ca cei 10 caini sa fie luati sub protectia sa, devenind proprietatea casei regale in acest moment.

Cainii au fost dusi la un spital veterinar, unde au fost tratati, 7 dintre ei fiind in acest moment in stare stabila, iar alti 3 fiind in continuare in stare grava.

Rasa god german este una dintre cele mai mari, masculii ajungand sa cantareasca peste 80 de kilograme la o inaltime de 80 de centimetri. Ca orice rasa uriasa, nu au o durata de viata foarte mare, media fiind de 6 ani, desi unele exemplare ajung la 8, chiar 9 ani. Temperamentul rasei este unul docil, fiind considerati niste giganti afectuosi cu stapanii lor, si chiar cu alte animale.